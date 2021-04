100% Sport : Les Mini-Diables loupent l'EURO de futsal, Cavendish gagne encore - 13/04/2021 Ce mardi, dans votre 100% Sport, la déception de notre équipe nationale de Futsal. Les Mini-Diables se sont inclinés 3-2 en Finlande cet après-midi et ne participeront pas à l'EURO 2022 aux Pays-Bas. Mais 100% Sport, c'est aussi un condensé de l'actu en moins de 59 secondes avec Mark Cavendish et sa deuxième victoire consécutive au sprint en Turquie, Stephen Curry qui continue d'écrire sa légende avec les Golden State, Medvedev positif au Coronavirus et Mouscron entre barrage et relégation. Le football qui est au centre de notre sondage du jour: Zinedine Zidane et le Real Madrid, aux couleurs retrouvées ces dernières semaines, peuvent-ils signer un doublé C1-Liga? Les Madrilènes affrontent Liverpool mercredi, après un match aller abouti, et sont revenus dans le coup en Liga après avoir remporté le Classico ce weekend. On attend votre réponse ici