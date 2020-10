100% Sport : Les Lakers proches du titre en NBA, Mathieu Van Der Poel impérial à Grammont

Et de deux pour les Lakers. Los Angeles a une nouvelle fois dominé Miami dans le deuxième match de la finale NBA. Victoire 124-114. Lebron James et Anthony Davis ont marqué plus de 30 points chacun. Chez les Lakers on n'avait plus vu cela en finale de la NBA plus depuis Kobe Bryant et Shaquille O'Neal en 2002.

Mathieu Van Der Poel est de retour en forme. Il a brillé sur l'étape reine du Binck Bank Tour en s'imposant en solitaire à Grammont. Le Néerlandais sera au départ de la Doyenne ce dimanche.

Ce dimanche Charleroi, leader de la Pro League, affrontera le Standard. "La question qui tue" concerne donc le derby wallon. On vous demande "Qui de Charleroi ou du Standard remportera le choc wallon?". A vos votes sur tous les réseaux sociaux de la RTBF.