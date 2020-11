100% Sport : Les Diables Rouges vraiment installés à la table des grands, Charline Van Snick en bronze à l'Euro

Charline Van Snick a décroché une médaille de bronze à l'EURO de judo de Prague, sa 6ème médaille européenne en 10 participations. - © Tous droits réservés

100% Sport - Les Diables Rouges vraiment installés à la table des grands, Charline Van Snick en... France, Espagne, Italie et Belgique. La Ligue des Nations s’est offert un casting royal pour son Final Four. Les Diables Rouges se sont qualifiés ce mercredi en battant le Danemark 4-2 grâce à un excellent Youri Tielemans, auteur du premier but belge et à la base du deuxième signé Romelu Lukaku. L’attaquant de l’Inter a même réalisé un doublé, plantant au passage sa 57e rose chez les Diables. Enfin Kevin De Bruyne a lui permis à la Belgique de sortir de ce match sur une note positive après le but gag encaissé par Thibaut Courtois. Dans le dernier carré, en octobre 2021, la Belgique retrouvera 3 des 4 derniers champions du monde. L’équipe belge s’installe donc pour de bon à la table des grands mais est-elle désormais prête à aller chercher son premier titre lors de l’EURO l’été prochain ? C’est notre coup de sonde du jour. Première journée et premières médailles belges à l’Euro de judo à Prague. Charline Van Snick et Jorre Verstraeten ont décroché le bronze sur les tatamis tchèques. La Liégeoise a dû batailler 9 minutes pour venir à bout de l’espagnole Ana Perez Box dans le golden score de la petite finale des moins de 52 kilos. Victoire sur ippon après immobilisation. A 30 ans, Van Snick décroche sa 6e médaille européenne en 10 participations. Jorre Verstraeten monte lui aussi sur la troisième marche du podium pour la deuxième fois d’affilée en – de 60 kilos. Le Louvaniste qui a également fait rimer immobilisation avec ippon. L’actu du jour c’est aussi la fin de l’aventure de Rik Verbrugghe remplacé par Sven Vanthourenhout à la tête de la sélection belge de cyclisme, la victoire d’Andrey Rublev qui sauve son honneur face à Dominic Thiem au Masters de tennis à Londres, le nouvel exploit de Dimitri Van den Bergh face au champion du monde en titre au Grand Slam de Darts et le coup de gueule de Sir Geof Hurst, légende vivante du foot anglais, qui veut bannir le jeu de tête chez les enfants de moins de 10 ans. Enfin dans ce 100% Sport vous découvrirez aussi la face cachée de Mike Tyson. A quelques jours de son grand retour sur le ring, le boxeur américain de 54 ans se détend en nourrissant ses… pigeons.