Eden Hazard est une fois de plus au cœur des préoccupations et malheureusement pour de mauvaises raisons. Le capitaine des Diables souffre d'une nouvelle blessure et sa participation à l'Euro est compromise.

Il faut de toute façon se résoudre à imaginer les Diables sans Eden ou avec un Eden très diminué.

Cela hypothèque t'il les chances de succès pour la Belgique à l'Euro ? Donnez-nous votre avis cette délicate question.