100% Sport : Les Diables face à la France, Neuville chasse Ogier et Evans et Bruges croit aux 8e

La Belgique face à la France et l'Italie face à l'Espagne, voilà les affiches des demi-finales de la Nations League qui se dérouleront en octobre prochain (les 06 et 07 à Turin et Milan). La revanche de la demi-finale de la coupe du monde 2018 en Russie aura donc bien lieu, un peu plus de 3 ans après le traumatisme de Saint-Petersbourg. S'ils battent la bande à Deschamps, les homme de Martinez affronteront donc l'Italie ou l'Espagne lors de la finale qui se déroulera le 10 octobre 2021 à Milan.

En rallye, les calculettes vont chauffer tout le week-end du côté de Monza où se déroule le 7e et dernière manche de la saison en WRC. Mathématiquement, quatre pilotes (Evans, Ogier, Neuville, Tanak) peuvent encore décrocher la couronne mondiale. Chaque point, chaque seconde vont donc compter. Thierry Neuville, lui, n'a pas le choix, il doit engranger un maximum de points sur les 30 qui sont mis en jeu ce week-end et compter sur des contre-performances de ses concurrents directs au titre. Ce jeudi, il a remporté le shakedown et pris la 2e place de la seule spéciale de la journée, derrière Ogier mais devant Evans. Neuville champion du monde ce week-end, c'est logiquement notre coup de sonde du jour.

C'est la bonne opération de la semaine pour un club belge sur la scène européenne (en attendant évidemment les matches de l'Antwerp et du Standard), le club de Bruges s'est facilement imposé (3/0) face au Zénit hier soir en poules de la ligue des champions. Une victoire convaincante (la première à domicile en CL depuis... 2005) qui leur permet de passer l'hiver européen au chaud (les Blauw en Zwart disputeront, au pire, les 16e de finale de l'Europa League) et de continuer à croire aux 8e de finale de la C1 en cas de victoire à la Lazio la semaine prochaine. Bruges cartonne, Giroud explose les compteurs avec un quadruplé hier pour battre, à lui tout seul, Séville. A 34 ans, l'attaquant français s'est offert la panoplie complète, but du gauche, du droit, de la tête et un penalty transformé.

A voir aussi dans 100% sport, le débrief, par Romain Grosjean, de son spectaculaire crash survenu au Grand-Prix de Barhein le week-end dernier, une course entre un VTT, un vélo de piste et un BMX et les récompenses de fin d'année qui s'enchaînent avec aujourd'hui le vélo d'Or décerné à Primoz Roglic, vainqueur, notamment de Liège-Bastogne-Liège et de la Vuelta.