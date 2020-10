100% Sport : les Belges champions du monde d'ultra-trail, Roglic vainqueur à la Vuelta

100% Sport : les Belges champions du monde d'ultra-trail et Roglic vainqueur à la Vuelta - © Tous droits réservés

100% Sport : les Belges champions du monde d'ultra-trail et Roglic vainqueur à la Vuelta - 100%... 100% Sport, nouvelle édition. On se penche sur la performance incroyable réalisée par l'équipe belge d'ultra-trail. Les Belges sont dans les faits la meilleure équipe du monde dans une course un peu particulière. Le début de la Vuelta nous promettait des étincelles, Primoz Roglic s'est illustré en dominant les autres favoris pendant que Froome était à la dérive. Le Giro, des nouvelles de Julian Alaphilippe mais aussi cette question, en ce jour de reprise de la Ligue des champions : le Bayern est-il favori à sa succession ?