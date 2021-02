100% Sport : Les ambitions de Nafi Thiam en 2021 et les ambitions sans limite de van der Poel

100% Sport : Les ambitions de Nafi Thiam en 2021 et les dernières infos mercato - 100% Sport -... Nafissatou Thiam a enfin levé le voile sur sa saison 2021. De retour de son stage hivernal en Guadeloupe, la championne olympique de l’heptathlon est en pleine forme et elle a hâte de retrouver la compétition. Pas étonnant, sa dernière sortie officielle date d’octobre 2019 lorsqu’elle avait décroché l’argent aux mondiaux d’athlétisme de Doha. Nafi a fait le point sur ses ambitions 2021. Elle n’a pas clairement confirmé sa participation à l’Euro en salle qui se déroulera à Toruń en Pologne début mars (du 4 au 7). Mais la Namuroise pourrait toutefois s’aligner sur le pentathlon pour tenter de décrocher le titre continental. De l’ambition encore et toujours pour Mathieu van der Poel. Au lendemain de son quatrième titre mondial en cyclocross le Néerlandais a dévoilé ses principaux objectifs pour la saison sur route. Il visera les classiques italiennes mais aussi le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Du foot aussi dans l’actu du jour avec les derniers mouvements du mercato hivernal et ce départ inattendu à Anderlecht : Nicolas Frutos quitte le sporting et rejoint Hernan Losada comme T2 à DC United. Pendant ce temps-là, la valse des entraîneurs se poursuit avec un 13e changement d’entraîneur cette saison en Pro League. Le Cercle de Bruges se sépare de l’anglais Paul Clement. Notre "Coup de Sonde" du jour nous emmène dans l’infirmerie des Diables Rouges. 11 joueurs blessés à 130 jours du début de l’EURO. Faut-il s’inquiéter ? Vous répondez ici. Nous irons aussi en Australie où on a enfin disputé des vrais matchs de tennis à une semaine du premier grand chelem de la saison. L’Australie qui a également accueilli le premier Grand Prix virtuel de l’E-F1 avec une 2e place à la clé pour Stoffel Vandoorne.