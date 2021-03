100% Sport : Les ambitions belges à l’Euro d’athlétisme en salle, Goffin au tapis à Rotterdam

100% Sport - Les ambitions belges à l’Euro d’athlétisme en salle, Goffin au tapis à... 3, 2, 1, EURO ! 16 mois après leur dernier grand Championnat (Mondiaux de Doha 2019), les athlètes belges sont de retour en nombre aux Championnats d’Europe d’athlétisme en salle à Torun, en Pologne. 30 Belges à l’Euro c’est du jamais vu mais ça ne veut pas dire charrette… Dans 100% Sport, on fait le point sur les ambitions de notre délégation avec notre spécialiste, Vincent Langendries. On vous pose aussi la question dans notre "Coup de sonde" du jour : Combien de médailles la Belgique ramènera-t-elle de Torun ? Pas de médaille et pas de coupe pour David Goffin à Rotterdam. Quelques jours après son titre à Montpellier le Liégeois s’est incliné 7-6, 7-6 au deuxième tour face au français Jérémy Chardy. La Coupe de Belgique, elle, se rapproche pour Anderlecht et Eupen qualifiés pour les demi-finales en attendant Genk ou Malines et surtout le Standard ou le Club de Bruges qui s’affrontent ce soir à Sclessin. Dans l’actu on vous parle aussi du retour tonitruant de Katie Ledecky dans les bassins et des retrouvailles de James Harden avec les Houston Rockets. Enfin, il sera aussi question de chevaux dans ce 100% Sport. La Porsche 911 Carrera 2 de Maradona a été mise aux enchères pour une valeur estimée entre 150.000 et 200.000 euros. Le secteur du sport équestre risque, lui, de perdre bien plus à cause du virus qui se répand actuellement dans les haras européens.