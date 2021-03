100% Sport : Les 99e et 100e buts de Mertens en vidéo, le retour de Malisse

Dries Mertens entre dans le club des 100. 100 buts inscrits en Série A, c’est tout de même une sacrée performance. Nous vous proposons de découvrir les numéros 99 et 100 scorés ce dimanche soir face à la Roma.

Autre bonne nouvelle : Romelu Lukaku, testé négatif, rejoindra finalement les Diables

Xavier Malisse, lui renaît en tant que coach à succès. C’est lui qui a dirigé le Sud-Africain Lloyd Harris qui a été la sensation du tournoi de Dubaï. Le joueur s’est incliné en finale face à Karatsev mais après avoir éliminé Thiem, Nishikori et Shapalov.

Dans le reste de l’actu : Le Tour de Catalogne, Marc Marquez, du Foot et bien d’autres choses comme ce gardien de but vietnamien et très énervé…

Dans notre coup de sonde, on vous interroge sur les chances d’Anderlecht de terminer dans le top 4. On vous met au défi aussi de faire aussi bien que Lia Lewis, pro de Football Freestyle et star de notre Insta présent quotidien.