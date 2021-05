100% Sport : les 26 de Roberto, Sagan au Giro et les belges qualifiés pour le Dakar

100% Sport - 17/05/2021 On connaît les 26 diables qui, sauf incident, disputeront l’Euro. Retour sur la conférence de Roberto Martinez. On connaît aussi le nom des 11 réservistes. Piqûre de rappel dans 100% Sport avant de filer en Andalousie où le Rallye-Raid qualificatif pour le Dakar a vu des Belges briller. Les débutants wallons Jerôme Martiny (14e), Cédric Busin (21e), Benjamin Defrère (24e) et le bruxellois Mostapha Khottoul (47e) se sont qualifiés pour leur premier Dakar (3-15 janvier Arabie-Saoudite). L’équipe hutoise Overdrive remporte la catégorie auto avec Nasser Al Attiyah. 100% brillant comme Yannick Michiels le seul Belge de haut niveau en course d’orientation. Il termine deuxième aux championnats d’Europe de sprint – orientation, à Neuchâtel en Suisse. 100% Giro avec la victoire de Peter Sagan avant une journée de repos très attendue. Du Giro il en est aussi question dans notre Insta du jour. Une histoire de cailloux dans la chaussure ou comment l’ôter tout en continuant de pédaler !