100% Sport : Lefevere protège Evenepoel, l'arrivée du Vendée Globe, Button plaide pour l’égalité des sexes

"Laissez Remco tranquille SVP !" Patrick Lefevere a lancé un message clair, et un tantinet énervé, ce matin sur les réseaux sociaux. Le patron de l’équipe Deceuninck Quick Step n’a pas apprécié que l’on évoque un scénario à la Tom Dumoulin pour son poulain dans un podcast de la VRT. Les intervenants exprimaient leurs craintes face aux trop grandes attentes autour de Remco Evenepoel . Pour Lefevere ce n’est pas son équipe qui met la pression sur Remco mais bien les médias.

Wil je die jongen eens gerust laten aub ????. De ene media is als de dood dat een andere een nieuwtje zou hebben. Wie legt er hier druk op. Zoek een ander slachtoffer https://t.co/qBmCHfOE15

L’autre sujet qui fâche c’est le clash qui a opposé Romelu Lukaku à Zlatan Ibrahimovic ce mardi en coupe d’Italie. Notre expert, Nordin Jbari décrypte le dérapage qui a fait le tour de la toile et dans notre "Coup de sonde" on vous demande si ce genre de "trash-talking" devrait être plus sévèrement puni ?

Dans l’actu il y a aussi des raisons de se réjouir grâce à Timothy Castagne élu meilleur joueur de Leicester par les internautes sur le site de la BBC ou encore grâce à la 16e place d’Armand Marchant lors du slalom de Shladming en Coupe du monde Ski alpin.

Enfin, la déclaration du jour est signée Jenson Button. L’ancien champion du monde de F1, désormais pilote et patron d’équipe en Extreme E, veut voir des femmes se mesurer aux hommes dans tous les sports moteurs et il le dit haut et fort.