100% Sport : Le Team Borlée migre en Flandre et Ambre Ballenghien marque le but de l'année

L’athlétisme belge secoué par un mini-séisme nommé Borlée. Jacques et son clan quittent la Ligue belge francophone d’athlétisme et passe à l’aile flamande. En maque de reconnaissance et de considération le Team Borlée (Jonathan, Kevin et Dylan Borlée, Camille Laus et Hanne Claes) effectue donc un changement de cap symbolique à quelques mois des Jeux olympiques de Tokyo dans le but avoué de performer dans des meilleures conditions. En théorie, les athlètes du clan Borlée devraient pouvoir continuer leurs entraînements dans les installations de Louvain-la-Neuve, du moins ils l’espèrent.

Ce 100% Sport vous emmènera aussi à la frontière belgo-néerlandaise pour évoquer la future Beneleague de basket, nous ferons aussi un crochet par le circuit d’Abou Dhabi où Lewis Hamilton a retrouvé sa Formule 1 renvoyant par la même occasion George Russel chez Williams. Le Britannique a-t-il prouvé qu’il méritait une place chez Mercedes la saison prochaine ? C’est notre coup de sonde du jour.

Des récompenses aussi dans l’actu avec une distinction qui compte pour Lebron James, élu meilleur athlète de l’année par le magazine américain Time, et un but de classe mondiale pour la Red Panthers Ambre Ballenghien mise à l’honneur par les fans de hockey. Pendant ce temps-là Damjan Djokovic a lui poussé le coup de gueule de la semaine après la fin de match rocambolesque entre les Young Boys de Berne et Cluj en Europa League. Enfin, on s’offrira aussi une petite balade en ville décoiffante à bord du bolide de Travis Pastrana qui nous offre un gymkhana mémorable, à voir dans notre insta présent.