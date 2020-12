100% Sport : Le TAS met la Russie hors-jeux et Greg Van Avermaet dévoile ses ambitions pour 2021

Une décision qui fera date en Une de votre 100% Sport. La Russie est exclue de toutes compétitions internationales pour les deux prochaines années. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a réduit de moitié la sanction prononcée il y a 12 mois par l’Agence mondiale antidopage (AMA) mais cette suspension signifie qu’il n’y aura pas de délégation russe lors des JO de Tokyo l’été prochain et lors des Jeux d’hiver de Pékin en 2022. Une suspension qui ne concerne pas l’EURO de foot puisqu’il s’agit d’un événement de dimension continentale.

Du foot, il y en aura justement dans votre 100% Sport puisqu’on vous propose aujourd’hui notre rétro consacrée au ballon rond, nous prendrons également des nouvelles de Dries Mertens touché à la cheville et sorti en pleurs hier soir lors de la défaite de Naples contre l’Inter Milan de Romelu Lukaku, à nouveau buteur. Et puis au lendemain de la défaite du Standard à Courtrai notre coup de sonde est consacré à l’avenir du Standard et de son coach Philippe Montanier.

Dans l’actualité du jour, il y a aussi le contretemps de la gymnaste belge Nina Derwael, testée positive au Covid-19, le vélo de cristal remis à Wout Van Aert et les premiers mots de Greg Van Avermaet sous le nouveau maillot de sa nouvelle équipe, AG2R La Mondiale, qui deviendra officiellement AG2R Citroën Team au premier janvier.

Nous vous emmènerons aussi chez le coiffeur avec les français Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Enfin, nous monterons sur une planche de skate en compagnie d’un spécialiste du Powerlifting qui n’a pas froid aux yeux.