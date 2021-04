100% Sport: le Standard en confiance, Mertens en finale à Istanbul - 24/04/2021 Coupe de Belgique, J-1. Qui du Standard ou de Genk l’emportera ? Pour le coach des Rouches, une victoire constituerait une bouffée d’oxygène dans une saison compliquée. La tension monte donc, à quelques heures de la finale. Les Rouges espèrent décrocher un neuvième trophée. Le dernier remonte à 2018 contre Genk justement. 1-0 après prolongations. Si on ne s’emballe pas du côté de Sclessin, on n’y croit comme l’a confié Mbaye Leye cette après-midi en conférence de presse. "C’est un moment clé, et mes joueurs sont prêts pour ces moments-là. J’ai confiance en eux, je pense qu’ils peuvent rééditer des belles performances comme quand ils ont sorti le Club de Bruges et les autres rencontres." La 107ème édition de Liège-Bastogne-Liège, c’est demain et c’est à suivre sur tous les médias de la RTBF. Au programme 259km et 11 cols. Punch et audace devraient séduire la Doyenne. Julian Alaphilippe n’en manque pas. Le Champion du monde y croit même s'il sait que la concurrence sera rude. Dans le reste de l'actualité sportive. Spectacle hallucinant au E-prix de Valence ce samedi. Tous les concurrents sont arrivés au bout de leurs batteries en fin de course. Stoffel Vandoorne avait réalisé la pole avant d'être sanctionné. Parti de la dernière place, le Belge a profité du malheur de ses adversaires pour finir 3e. La victoire est revenue a Nick Devries. Au tournoi WTA d'Istanbul, Elise Mertens se hisse en finale. Elle a écarté sa partenaire de double Veronika Kudermetova. 6-1; 6-4 score sans appel. Au WRC de Croatie, Thierry Neuville reste 3e du général après cette journée du samedi. Le Belge a refait une partie de son retard enregistré en début de journée. C'est toujours le Français Ogier qui mène le bal sur les routes croates. Evans est 2e. Il reste 4 spéciales demain pour faire la différence. C'est chaud en tête du classement. En Allemagne, le Bayern de Munich pouvait décrocher son 31e titre de champion ce samedi. C'est raté. Mayence en a décidé autrement. Défaite 2-1 du Rekordmeister. Les Bavarois pourraient être champion demain si Leipzig perd contre Stuttgart. Enfin, sur notre compte Instagram, on vous a posté des belles images. Ça se passe aux Etats-Unis où la saison de supercross bat son plein depuis janvier. Sur un terrain d’entrainement, les pros enchaînent les bosses suivis de près par la relève. Et, vous ne verrez rien de plus mignon aujourd'hui!