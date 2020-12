100% Sport: Le Roi Messi, 100ème assist pour De Bruyne à City et une rétro GP - © Tous droits réservés

100% Sport : Le Roi Messi, 100e assist pour De Bruyne à City et une rétro GP - 100% Sport -... Nouveau record pour Lionel Messi. L’Argentin a marqué son 643e but avec le FC Barcelone. Et rentre encore un peu plus dans l’Histoire. Un but sur 11 signé Messi depuis la création du Barça en 1899. La statistique donne le tournis. Cette après-midi, le génie argentin a égalé le roi Pelé en marquant un but de la tête contre Valence. En 748 matchs, Messi a donc fait trembler les filets 643 fois. Avant lui, seul Pelé avait autant scoré pour une même équipe, le FC Santos. Avec autant de buts marqués, Messi peut-il prétendre au titre de meilleur joueur de tous les temps ou l’absence d’une coupe du monde joue-t-elle en sa défaveur ? Le débat de Noël est lancé ! A moins que vous ne vous penchiez sur cet examen réussi à 100% pour Kevin De Bruyne. Le joueur en a profité pour distribuer sa 100e passe décisive sous les couleurs de Manchester City. L’équipe de Pep Guardiola s’est imposée 0-1 sur la pelouse de Southampton. La rétro du jour, de 100% sport, revient sur les moments forts la saison de Moto GP. Marc Marquez, sextuple champion du monde chute dès le premier Grand Prix. Il ne repart pas. Une première pour tous ses adversaires. Celle de s’emparer du titre qui n’échappe pas à l’Espagnol depuis 2016. Et à ce petit jeu-là c’est Quartararo qui lance en premier les hostilités. Le Français remporte son premier grand prix en moto GP à Jerez, lors du… premier grand prix de la saison. Une première victoire aussi pour Oliveira. Le pilote KTM entre dans l’histoire en offrant au Portugal une première victoire en MotoGP. Et puis, la saison de moto GP aura aussi connu sont lot d’images fortes. Zarco et Morbidelli sont passés tout près du drame. En Autriche, leurs motos se sont désintégrées en rebondissant sur la piste devant d’autres concurrents, dont Vinales et Rossi. Valentino Rossi justement clôture cette retro avec Dovizioso et Crutchlow qui ont fait leurs adieux respectifs à leurs équipes.