100% Sport : Le retour gagnant de Roger Federer, la victoire de Wout Van Aert, l’étrange conférence de Conceiçao, le sosie d’Elise…

100% Sport - Le retour gagnant de Roger Federer, la victoire de Wout Van Aert, l’étrange... Cela faisait 405 jours qu’il n’avait pas disputé un match officiel. L’ex numéro 1 mondial, Roger Federer effectuait son retour sur le circuit à Doha aujourd’hui face à Daniel Evans. Il s’est imposé en 3 sets. Côté belge, Elise Mertens et David Goffin étaient à l’ouvrage également aujourd’hui tandis qu’en voile, la Coupe de l’America démarrait. Fort de son exploit en League des Champions, la conférence de presse que Sergio Conceiçao a donné après la rencontre a été plutôt étrange… Porto qui a sorti la Juve de Ronaldo. Notre sondage du jour porte sur le génial Portugais : peut-il encore remporter cette Coupe d’Europe ? Nous ferons également plus ample connaissance avec Elise Vanderelst et… son sosie tandis que la NBA est à l’honneur de l’Instaprésent et Yves Vanderhaeghe pointé du doigt par une affaire qui fait du bruit en Flandre.