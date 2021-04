100% Sport: Le retour du Masters de golf d'Augusta

Ce jeudi, 100% Sport se penche sur le golf et le retour du Masters d'Augusta, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, et sa célèbre veste verte remise au vainqueur.

Focus également sur un autre retour - et qui méritait bien un coup de chapeau - celui de Fabio Jakobsen, quelques mois après son horrible chute. Il sera de retour en compétition au Tour de Turquie dès dimanche.

On vous parle également du joueur de foot le plus décisif du mois de mars en Europe - et c'est une surprise! - ainsi que de la défaite d'Elise Mertens face à Alizée Cornet. La Française a également réglé ses comptes avec le monde politique français suite au report de Roland Garros.

Et enfin, notre coup de sonde reviendra sur la victoire du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Les Parisiens vont-ils éliminer les Bavarois? On attend votre avis ici.

100% Sport, c'est votre tour de l'actu en moins de 5 minutes!