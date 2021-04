100% Sport : Le retour de la Ligue des Champions et Evenepoel prolongé chez Deceuninck - Quick-Step

100% Sport : Le retour de la Ligue des Champions et Evenepoel prolongé chez Deceuninck -... Ce mardi, retour de la Ligue des Champions avec deux affiches: Manchester City - Borussia Dortmund et Real Madrid - Liverpool avec son lot de Diables Rouges sur les pelouses. Dans l'actu également, une prolongation: Remco Evenepoel roulera sous le maillot de Deceuninck - Quick-Step jusqu'en 2026. Le Wolfpack aura les dents longues quelques années de plus... quelques années que n'aura pas Steven Defour qui a annoncé sa fin de carrière. Notre coup de cœur du jour pour ces enfants autistes qui ont pu suivre des rencontres de foot depuis le stade. Une initiative de la Pro-League à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Au programme également, notre coup de sonde qui revient sur la polémique autour de l’exclusion, au Tour des Flandres, du Suisse Michael Schär pour avoir jeté un bidon hors de la zone prévue à cette effet. On attend votre avis ici.