100% Sport: le parcours du Tour de France et Mbappe en mode "grand sage"

Le parcours du Tour de France, 108e du nom, a été dévoilé ce dimanche soir. Il s'élancera de Brest le 26 juin 2021. Du coup, on appuie sur la touche avancement rapide et on se projette l'été prochain. Il fera beau, le Covid ne sera plus qu'un mauvais souvenir, les vacances seront toutes proches et les Diables en 8e de finale de l'Euro. Un parcours différent de celui de cette année mais tout aussi intéressant: deux chronos individuels, des arrivées alpestres en altitude au Grand-Bornand et à Tignes et un large menu pyrénéen. Du coup, on s'est demandé aujourd'hui à quel profil de coureur le parcours pourrait correspondre et si un belge pouvait s'y imposer. C'est notre coup de sonde du jour.

Dans l'actu de ce lundi, on revient aussi sur la grave blessure de Zinho Vanheusden dont la saison est d'ores et déjà terminée, sur la déclaration pleine de bon sens de Kylian Mbappé qui invite les élèves à rester unis en cette période particulière pour l'enseignement en France suite à l'assassinat de Samuel Paty, sur le départ de Jess Thorup de Genk et sur le beau geste de Derek Chisora qui a offert la tournée de ....hamburgers à son adversaire après leur combat de boxe.