100% sport - Le miracle de Romain Grosjean et le cauchemar d'Eden Hazard - 30/11/2020 Romain Grosjean ne disputera pas le prochain GP de Formule 1 à Bahreïn et pourrait même manquer ses adieux à la discipline dans 2 semaines à Abu Dhabi mais 24 heures après son terrible crash sur le circuit de Sakhir le français est déjà content d’être en vie. Le pilote de l’écurie Haas a posté une vidéo et des photos pour rassurer ses fans au lendemain de son accident vantant au passage le mérite du halo. Cet arceau en titane, placé au-dessus du cockpit, lui a évité de graves blessures à la tête et Grosjean peut aussi remercier sa cellule de survie et les nouvelles combinaisons ignifugées qui l’ont préservé du brasier dans lequel il est resté bloqué pendant 28 très longues secondes. Au final le français s’en sort avec quelques brûlures aux mains. Les diagnostics médicaux Eden Hazard connaît lui aussi. À nouveau sorti blessé lors du match du Real Madrid contre Alavés ce dimanche, le Brainois souffre d’une déchirure à la cuisse droite et sera vraisemblablement indisponible pour deux semaines minimum. De quoi plomber encore un peu plus l’année cauchemardesque du capitaine des Diables Rouges. Pendant ce temps-là les Reds Flames préparent LE match de l’année. Elles étaient 25 ce matin à l’entraînement à Tubize pour parer la venue de la Suisse ce mardi à Louvain. En cas de victoire les Belges seront directement qualifiées pour l’EURO 2022. Du foot féminin également dans notre coup de gueule du jour. Paula Dapena fait le tour de la toile pour avoir refusé de rendre hommage à Diego Maradona au nom de la cause des femmes. Dans 100% Sport on vous dévoilera aussi la nouvelle apparence manga de Naomi Osaka, on fera le point sur le Vendée Globe et on vous fera découvrir le Kayak en version bobsleigh.