100% Sport : Le Léopold loupe le coche en EHL et Philippe Gilbert reprend le vélo - 03/04/2021 100% sports revient sur la déception du Léopold en demi-finale de l'EHL, la ligue des Champions en hockey. Après avoir mené au score, les belges se sont inclinés aux shoot-outs face aux favoris Néerlandais de Bloemendaal. Au programme également, la Next-Gen, la nouvelle génération du tennis mondial qui prend de plus en plus de place. A l'image de Yannick Sinner, 19 ans, et le polonais Hubert Hurkacz, 24 ans, qui se disputeront le titre à Miami la nuit prochaine. Rayon cyclisme, bonne nouvelle, Philippe Gilbert est déjà remonté sur un vélo. En début de semaine, il disait vouloir couper complètement pour se ressourcer. Mais, à en croire sa story du jour, il a sorti le vélo pour le plaisir à l'occasion d'une petite sortie du coté de Monaco où il habite. Reste qu'il sera donc absent du tour des Flandres dimanche. Le Ronde qui est au centre de notre coup de son du jour. Et puis, si Eden Hazard va mieux, il n'est pas encore de retour sur le terrain. Cela ne l’empêche pas de rester attentif au foot européen et, en particulier, à son ancien club de Lille qui se déplacait au PSG. Le Diable a même envoyé une petite vidéo d'encouragements.