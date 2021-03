100% Sport - Le joli coup de Bol sur Paris-Nice, Djokovic détrône Federer - 08/03/2021 C’est un coup de Bol qui ne doit rien à la chance, Cees Bol a parfaitement géré son sprint pour remporter la deuxième étape de la course Paris-Nice. Le néerlandais devance le danois Mads Pedersen et l’australien Michael Matthews qui s’empare lui du maillot jaune de leader. A défaut de jouer les premiers rôles, les coureurs belges se succèdent néanmoins sur le podium puisque Jasper Philipsen, 9e de l’étape cède son maillot blanc de meilleur jeune à Florian Vermeersch. Le roi est mort, vive le roi. Alors qu’il s’apprête à faire son retour à la compétition, au tournoi de Doha, Roger Federer a dû céder sa couronne de numéro 1 historique du tennis à Novak Djokovic. Le serbe entame ce lundi sa 311e semaine dans le trône du tennis mondial. La première place et les victoires cela fait longtemps que le Standard n’y goûte plus. Battus à Mouscron ce dimanche, les Liégeois coulent en championnat. La faute à qui ? On vous pose la question dans notre Coup de sonde du jour. En cette journée internationale des droits des femmes, coup de projecteur ce lundi sur le mouvement #balancetonsport lancé par les judokas belges Charline Van Snick et Lola Mansour. Un mouvement qui dénonce les clichés et les discriminations sexistes dans le monde sportif. Nous vous présenterons aussi la nouvelle pépite du cyclisme belge. A 21 ans, Mauri Vansevenant s’est déjà fait un nom dans le peloton en espérant qu’il ne batte jamais le record de son papa. Du Basket aussi dans l’actu du jour avec un début en fanfare pour l’équipe de Lebron James dans le All-Star Game de la NBA. Côté féminin, les Belgian Cats connaissent leurs premières adversaires pour l’Euro de basket féminin et elles s’en sortent bien, c’est la meneuse belge, Julie Allemand, qui nous le dit. Et puis, dans la rubrique "Record du monde" on vous présente aujourd’hui la Russe Ekaterina Nekrasova. Une athlète qui n’a froid ni aux yeux ni ailleurs puisqu’elle a réussi à parcourir 102,77 mètres à la nage sous la glace dans un temps de 2 minutes et 17 secondes.