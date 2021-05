100% Sport : le Giro pour Remco sur la route des JO et Grosjean retrouve un volant

Que peut-on attendre de Remco Evenepoel sur le Giro ? La question taraude tous les amateurs de cyclisme depuis l’annonce de sa participation au Tour d’Italie. Quel est son état de forme ? Est-il suffisamment remis de sa chute en Lombardie ? Peut-il jouer les premiers rôles au classement général dès son premier grand tour ? Le prodige de l’équipe Deceuninck-Quick Step a enfin répondu à la presse ce mercredi. "Je suis juste heureux d’être enfin au départ presque 10 mois après l’accident" a déclaré le coureur belge en visioconférence. "ça fait presque un an sans compétition. Je ne sais pas comment mon corps va réagir. Je n’ai pas de pression. Le but principal pour cette saison, ce sont les Jeux Olympiques. J’ai toujours dit que le Giro serait une étape sur la route de Tokyo. On verra comment mon corps réagit jour après jour".

Kevin De Bruyne et ses équipiers ont largement fêté la qualification historique de Manchester City pour la finale de la Ligue des Champions. Vainqueur 2-0 face au PSG les citizens ont maîtrisé leurs adversaires et leurs nerfs pendant toute la rencontre avant de se lâcher dans le vestiaire. Ryad Merhy espère lui enflammer Bruxelles le 17 juillet prochain. Le boxeur belge jouera à domicile pour la défense de son titre mondial des lourds-légers face au Sud-Africain Kevin Lerena. Dans l’autre sens, un belge part à la conquête de l’Afrique du Sud. Hugo Broos, 59 ans, reprend du service et retrouve le continent africain. 4 ans après sa victoire avec le Cameroun à la CAN, le "sorcier" part entraîner les Bafana Bafana.

Dans 100% Sport on vous parle aussi de la qualification olympique d’Isaac Kimeli sur 10.000 mètres et on vous dévoile les premières notes de l’hymne de l’EURO de foot réalisé par le DJ Martin Garrix. Le beau geste du jour il revient à Toto Wolff. Le patron de l’équipe Mercedes a proposé à Romain Grosjean de piloter la voiture avec laquelle Lewis Hamilton était devenu champion du monde en 2019, en marge du GP de France. Sept mois après son grave accident à Barheïn, le pilote français va donc retrouver un volant le temps d’un week-end.

Enfin, les footballeurs anglais vont eux retrouver leur public à domicile pour les deux derniers matchs de la saison en Premier League. En Belgique aussi, la Pro League souhaite voir des tribunes garnies pendant les play-offs. En attendant la décision on vous demande votre avis dans notre "Coup de sonde" du jour.