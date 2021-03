100% Sport : Le doublé Or-Argent de Nafi Thiam et Nore Vidts à l’Euro, Big Joe gifle Tony Yoka

Nafi Thiam et Noor Vidts propulsent la Belgique sur le toit de l’Europe en pentathlon. La Namuroise a décroché, à Torun, son deuxième titre européen en salle après son sacre de 2017 et a qui plus est battu le record national de Tia Hellebaut avec un total de 4904 points. Noor Vidts prend, elle, une superbe médaille d’argent et prolonge donc son état de grâce après avoir signé en janvier dernier la meilleure performance mondiale de l’année dans la discipline. Bref, l’Euro indoor ne pouvait pas mieux commencer pour la délégation belge XXL présente en Pologne.

L’autre duel belgo-belge du jour, c’est à Rotterdam qu’il avait lieu. Joachim Gérard, récent vainqueur de l’Open d’Australie de tennis en fauteuil roulant, a battu Jef Vandorpe au premier tour du tournoi néerlandais. Maximilien Drion, lui, c’est sur la neige qu’il s’est illustré. Le Belge se voit attribuer notre "High Five" du jour après sa brillante 5e place dans la course verticale aux Mondiaux de ski-alpinisme en Andorre. Dans l’actu on parle aussi de mains volontaires ou pas. La main de Joel Tambwe Djeko qui a fini dans la nuque de Tony Yoka lors de la pesée qui précédait leur combat de ce vendredi. Cela promet un beau règlement de compte entre le boxeur de Molenbeek et l’ancien champion olympique. La main de Simon Mignolet, involontaire mais fautive, qui n’a finalement pas empêché le Standard de battre Bruges et de se qualifier pour les 1/2 finales de la Coupe de Belgique. Dans notre coup de sonde on vous demande d’ailleurs si le Standard est capable de gagner la compétition cette année ?

Dans ce 100% Sport on vous montrera aussi la reconnaissance de Julian Alaphilippe sur les Strade Bianche et l’arrivée du dernier concurrent au Vendée Globe. Le finlandais Ari Huusela referme le livre de l’édition 2020 après 116 jours de mer.