100% Sport : Le Covid-19 prive le Castors Braine d’un 8e titre national, Team Belgium vaccine ses athlètes

Dans le monde du basket féminin belge, Castors rime avec fort, mais désormais aussi avec coup du sort. Décimée par les cas de Covid-19, l’équipe brainoise a dû renoncer à s’aligner en finale contre Namur Capitale, formation déclarée lauréate du championnat de Belgique. Tant pis pour le Royal Castors Braine, septuple tenant du titre, et invaincu cette saison. La capitaine Marjorie Carpréaux nous a confié sa déception.

Le titre se profile pour les Brooklyn Nets, première franchise de l’Est des États-Unis qualifiée pour les Playoffs en NBA. En Ligue des champions, le suspense reste total après le partage de Chelsea au Real Madrid en demi-finale aller. Ce soir le PSG se déplace à Manchester City, mais pense déjà à la saison prochaine. Plusieurs médias annoncent que le club parisien a formulé une offre concrète à Lionel Messi. Messi au PSG vous y croyez ? On vous pose la question dans notre coup de sonde.

Dans l’actu du jour, le Team Belgium a vacciné ses premiers athlètes alors que le comité d’organisation des Jeux de Tokyo annonce des tests de dépistage quotidien pour les athlètes pendant les JO. Peter Sagan a remporté la première étape du Tour de Romandie et lève les bras pour la deuxième fois de la saison.

Au rayon coup de cœur, le belge Dimitri van den Bergh a remporté ce dimanche son premier tournoi sur le circuit PDC en darts. Côté coup de gueule, Rik Debrabandere ne digère pas le départ de Lior Refaelov de l’Antwerp pour Anderlecht. Et pour cause, ce fan du Club de Bruges avait surnommé son chien et sa voiture RAFA en hommage à son joueur préféré lorsqu’il évoluait en Venise du nord.

En bonus, le judoka tchèque Lukas Krpalek nous démontre que le télétravail avec les enfants à la maison, c’est tout à fait possible dans certaines conditions !