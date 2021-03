100% Sport, le coup de sonde : les Diables rouges sont-ils plus forts ou moins forts qu'il y a deux ans ?

Les Diables rouges vont entamer leur parcours qualificatif vers la prochaine Coupe du Monde cette semaine, deux ans presque jour pour jour après avoir commencé leur route vers l'Euro 2020 (pardon, 2021...). Alors, des Diables de mars 2019 ou des Diables cuvée mars 2021, qui sont les plus forts ? C'est notre question du jour !

Pour mémoire, voici les 11 joueurs alignés par Roberto Martinez le 21 mars 2019 face à la Russie (3-1), lors du premier match de qualification pour l'Euro : Courtois - Alderweireld - Boyata - Vertonghen - Castagne - Tielemans - Dendoncker - T. Hazard - Mertens - Batshuayi - E. Hazard. A noter que plusieurs cadres (Lukaku, De Bruyne, Witsel, Kompany, Meunier et Dembélé) étaient blessés et donc indisponibles pour ce début de campagne. Trois jours plus tard, les Belges étaient allés gagner 0-2 à Chypre.

A l'époque, même si Roberto Martinez intégrait évidemment quelques jeunes, les Diables surfaient encore sur "la vibe" de leur troisième place décrochée en Russie lors de la Coupe du Monde. Alors, qu'en pensez-vous ? Les Diables 2021 sont-ils plus forts ou moins forts que les Diables 2019 ?