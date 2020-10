100% Sport, le coup de sonde : le partage de Bruges contre la Lazio, un point de gagné ou deux de perdus ?

Le FC Bruges a partagé l'enjeu contre la Lazio mercredi soir en Ligue des champions. Les Brugeois ont été menés au score et se sont finalement ressaisis pour décrocher le match nul. Côté belge, on se disait déçu de ce résultat, notamment dans le chef de Ruud Vormer qui a exprimé son goût de trop peu. De son côté, Philippe Clément a déclaré à la presse que c'était le meilleur match du FC Bruges depuis qu'il en était le coach. Côté italien, on se frotte les mains d'un tel partage, comme le soulignait la presse italienne jeudi matin. Alors on vous pose la question fatidique : est-ce un point gagné ou deux perdus ?