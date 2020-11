100% Sport, le coup de sonde : L'équipe Deceuninck – Quick Step est-elle la meilleure du monde ?

L’équipe Deceuninck – Quick Step continue à faire la loi dans le peloton. Pour la 9e année consécutive, l’équipe de Patrick Lefevere termine la saison avec le plus grand nombre de victoires au sein du peloton professionnel. 39 victoires cette saison c’est beaucoup moins que les 68 succès de 2019 mais vu le contexte c’est déjà énorme et c’est en grande partie grâce à Sam Bennett, Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe que la formation belge a encore survolé cette saison.

