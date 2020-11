100% Sport, le coup de sonde : John van den Brom et Genk, un bon mariage?

Après Hannes Wolf et Jess Thorup, le KRC Genk s'apprête déjà à engager son troisième coach cette saison. Il s'agit de l'entraîneur néerlandais John van den Brom, passé par le Sporting d'Anderlecht de juillet 2012 à avril 2104. Un règne long de 95 matches avec notamment un titre de champion décroché en 2012-2013. Depuis, le coach a passé 5 saisons à l'AZ Alkmaar (parvenant à se classer deux fois troisième) et une saison et quelques mois à Utrecht. Réputé pour être un coach offensif, pensez-vous que John van den Brom et Genk peuvent faire bon ménage?