100% Sport, le coup de sonde : David Goffin peut-il encore rêver d'atteindre le top 5 mondial ?

David Goffin sort tout juste d'une saison compliquée. Résultats en dents de scie, méforme, manque de motivation, moral en berne, et fin de sa collaboration avec Thomas Johansson, son coach: autant de choses qui font de 2020 une année à oublier d'un point de vue tennistique pour le Belge.

Mais malgré tout, David est dans la fleur de l'âge d'un point de vue tennistique. Et il reste plus jeune que les trois géants que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic qui finiront bien par prendre leur retraite (même si le plus tard sera le mieux!). Alors, dans les années à venir, David peut-il espérer intégrer le top 5?