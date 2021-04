100% Sport, le coup de sonde : Benoît Paire, enfant gâté ou joueur en détresse ?

C'est devenu une habitude ces derniers temps : Paire s'incline puis Benoît perd les pédales et se lance en roue libre dans sa conférence de presse. Le joueur français a encore multiplié les déclarations fracassantes après sa défaite au tournoi de Monte Carlo : "Rien à cirer, j'ai pris 12 000 euros et je rentre chez moi", "Le tennis ne m'apporte plus rien d'heureux", "On joue dans une ambiance d'une tristesse rarement vue. C'est comme ça, le circuit est devenu pourri"... Des propos (à lire en intégralité ici) qui ne vont pas calmer les esprits. Ni le sien, ni ceux des fans de tennis.

C'est très clair : Benoît Paire a ses détracteurs. Mais le joueur français a aussi ses défenseurs, qui voient en lui un joueur en plein burnout, à la dérive et victime des vague d'une pandémie mondiale qui déstructure sa vie.

Et vous, que lisez-vous entre les lignes ? Les propos d'un enfant gâté ou le S.O.S. d'un joueur en détresse ? C'est notre sondage du jour.