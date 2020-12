100% Sport, le coup de sonde : "Ajouter le surf au programme olympique est-ce aberrant ? "

On connaît à présent les quatre disciplines "additionnelles" ajoutées aux 28 sports olympiques d’été pour les Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu en 2024. Le breakdance fera sa grande entrée aux JO. Par ailleurs, le CIO a reconduit l’escalade, le skateboard et le surf déjà programmés à Tokyo l’été prochain.

Le surf ça marche au Japon ou à Tahiti… Mais quand Moscou ou Munich organiseront les Jeux ce sera sans doute plus compliqué de trouver des vagues.