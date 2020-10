100% Sport: le bonheur de Saelemakers, les malheurs de La Gantoise

Alexis Saelemakers a marqué son premier but d'une peut-être longue série...A. Zlatan Ibrahimovic lui a montré le chemin. Le magicien suédois, lui, a vu double et l'AC Milan occupe la tête. Gand, lui, a perdu la tête. Et surtout un septième match cette saison, face à son ex, Thorup. Sinon, la Vuelta s'est reposée hier et a repris les routes aujourd'hui. En tennis, Novak Djokovic a entamé sa première danse à Vienne en envoyant valser son compatriote Krajinovic.

Quant aux frères Borlée, ils sont enfermés. Trouveront-ils la clé?

