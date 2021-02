100% Sport : Laurent Ciman a failli revenir en janvier au Standard, Neuville 4e après deux spéciales sur l’Arctic Rallye

Laurent Ciman s’est confié à la RTBF, suite à sa nomination comme T2, à l’Impact Montréal. Il a dit comprendre le choix du coach principal, Thierry Henry, qui a décidé de quitter son poste pour raisons familiales. Le champion du monde 1998 veut passer plus de temps avec ses enfants. Laurent Ciman a donc confirmé son nouveau rôle de T2. Mais plus surprenant, il a aussi parlé de son retour manqué de justesse en janvier dernier au Standard. Il serait revenu pour guider les jeunes sur le terrain et dans les vestiaires.

Le coup de sonde du jour intéressera l’ex-capitaine des Rouches. On vous demande qui s’imposera dimanche lors du clasico ? Anderlecht, le Standard ou personne. On attend vos votes sur les réseaux sociaux et le site RTBF/Sport.

Ce vendredi il y avait deux spéciales au programme l’Arctic Rallye, deuxième rendez-vous WRC de la saison. Thierry Neuville est quatrième après la première journée. Ott Tanak est en tête, Sébastien Ogier, le champion du monde en titre est quant à lui 9e.

On reviendra également sur la victoire de David Goffin, qui s’est qualifié pour les 1/2 finales du tournoi de Montpellier. Charline Van Snick, elle, nous a confirmé que malgré une blessure à la cheville elle ne devrait pas passer sur le billard, une bonne nouvelle en vue de sa préparation pour les JO de Tokyo.