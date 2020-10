100% Sport : Lampaert gagne à La Panne après la chute de Van der Poel, 3 joueurs positifs au Standard et l'exploit du Zizou belge

Yves Lampaert s'impose en solitaire à La Panne. Van der Poel finit dans le fossé. - © Tous droits réservés

100% Sport - Lampaert gagne à La Panne après la chute de Van der Poel, 3 joueurs positifs au... Du vent, de la pluie, des bordures et (encore) des chutes. Les classiques auront fait souffrir le peloton cycliste jusqu’au dernier jour de cette saison inédite. Entre Bruges et La Panne, l’équipe Deceuninck – Quickstep a une nouvelle fois démontré sa maîtrise du vent et des bordures pour permettre à Yves Lampaert de remporter la dernière course d’un jour du World Tour. La victime du jour se nomme Mathieu Van der Poel. Le vainqueur du Tour des Flandres a terminé sa course dans le fossé après une chute impressionnante. Impressionnante aussi, la fin de match du Club de Bruges qui a battu le Zenit Saint-Petersbourg dans les arrêts de jeu et devient le premier club belge à remporter son premier match de poule en Champions League depuis… 28 ans. Pendant ce temps-là le Standard prépare son match d’Europa League face au Glasgow Rangers en mode Corona. Balikwisha, Raskin et Sissako ont été testés positifs au Covid-19 et sont placés en quarantaine. Alors que le sport amateur se dirige vers un reconfinement partiel notre question qui tue concerne, elle, les matchs de foot professionnels. Faut-il à nouveau jouer à huis clos en Pro League ? Vous votez ici! Enfin, le coup de cœur 100% Sport de ce mercredi est décerné au joueur de tennis belge Zizou Bergs, révélation de l’European Open à Anvers.