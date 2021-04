100% Sport: la Super League sur les rails et les athlètes belges vaccinés pour les JO - 100%... C'est le sujet de conversation numéro de tous les amateurs de foot depuis ce lundi matin: la Super League. Un projet pharaonique de compétition fermée entre grands clubs européens. Ils sont 12, du Real Madrid à Chelsea en passant par Manchester City, le FC Barcelone et l'Inter Milan. Douze clubs issus trois grands championnats (Espagne, Italie, Angleterre) qui souhaitent se désolidariser des compétitions européennes et quitter le giron de l'UEFA. Mais l'instance européenne, qui a présenté aujourd'hui le nouveau format de la future ligue des Champions, ne l'entend pas de cette oreille et l'a déjà fait savoir en menaçant d'interdiction de sélection nationale les joueurs des équipes qui prendraient par à cette super compétition européenne. Ambiance et bras de fer juridiques en perspective! La Super League, pour ou contre? C'est notre coup de sonde du jour. Bonne nouvelle pour les athlètes qui défendront les couleurs de la Belgique aux jeux olympiques et paralympiques de Tokyo cet été. Ils pourront être vaccinés prochainement et poursuivre ainsi leur préparation sereinement en vue de l'échéance olympique. Dans le reste de l'actu en 59 secondes, retour sur également sur la fin de l'aventure de José Mourinho à Tottenham. On prendra également des nouvelles de l'état de santé de Kevin de Bruyne, sorti sur blessure ce week-end en FA Cup. Et puis coup de coeur pour la complicité qui unit Toma Nikiforov, champion d'Europe de judo ce week-end, et son coach Damiano Martinuzzi. C'est notre Insta Présent du jour.