100% Sport: la Super League divise le monde du foot, Gilbert est prêt pour la Flèche Wallonne

Ca fait longtemps qu'un sujet n'avait pas autant divisé le monde du foot. Le projet de la Super League fait débat depuis dimanche soir et divise les pour et les anti. Un véritable bras de fer entre deux camps que tout oppose, et dont on n'a pas fini de parler. Les supporters s'y opposent d'ailleurs fermement. En attestent les résultats de notre sondage d'hier: 90% des votants sont contre!

Dans l'actualité de ce mardi, on parle également de la Flèche wallonne, qui se disputera demain avec un anniversaire pour Philippe Gilbert, celui de sa victoire au sommet du mur de Huy lors de ce mémorable printemps 2011, qui l'avait vu enchaîner les succès sur les ardennaises. C'est d'ailleurs notre coup de sonde du jour: Gilbert est-il encore capable de gagner une Classique?

Une confirmation, sans surprise: Karim Belhocine ne sera plus l'entraîneur du Sporting de Charleroi la saison prochaine. A Charleroi où on accumule les mauvaises nouvelles, puisque Medhi Bayat, administrateur délégué du club et président de l'Union belge de football, ne siègera pas au comité exécutif de l'UEFA.

Et puis, une séquence tout en légèreté dans l'Insta Présent du jour, celle d'un gamin qui joue au foot dans la rue avec les passant qu'il croise. Une image qui nous rappelle que le sport, ce n'est jamais qu'un jeu et que quand on joue, on redevient tous de grands enfants.