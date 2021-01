100% Sport : La saison blanche du foot amateur, un unijambiste star du Parkour et les hommages muraux à Kobe Bryant

100% Sport : La saison blanche du foot amateur, un unijambiste star du Parkour et les hommages... Le couperet est tombé. Le football amateur cette saison, c’est terminé ! La cellule de crise de la fédération belge de football a voté la saison blanche à l’unanimité. Les championnats ne reprendront pas. De la D1 amateur à la P4, les classements sont annulés. Pas de champions, pas de montants et pas de descendants. C’est simple, c’est comme si la saison 2020-2021 n’avait jamais existé. Dans le reste de l’actu, le mano à mano qui se poursuit entre Charlie Dalin et Louis Burton à 2 jours de l’arrivée du Vendée Globe, la joie des fans de Tampa Bay qualifiés pour la finale du Superbowl, le blues de Frank Lampard viré à Chelsea, un cyclo-cross très boueux en Pologne, un record du monde imprévu pour l’américain Ryan Crouser en lancé du poids et la déclaration d’amour de Tony Parker à Julie Allemand, de retour à Lyon. Dans votre 100% Sport on prendra aussi une belle leçon de courage venue de Palestine avec Mohamed Aliwa, unijambiste et star du Parkour. Nous vous présenterons aussi les plus belles fresques murales à l’image de Kobe Bryant, disparu le 26 janvier 2020 dans un accident d’hélicoptère. Et les Belges dans tout ça ? Wout Van Aert, Thierry Neuville et Eden Hazard se sont illustrés ce week-end. Votez pour votre belge du week-end dans notre "Coup de sonde" du jour.