100% Sport : la revanche des Diables et la flamme olympique en route vers Tokyo

Ils ruminaient ça depuis le 1er juillet 2016 et cette décevante élimination en quart de finale de l'Euro 2016 face au Pays de Galles. Près de 5 ans plus tard, les Diables rouges ont pris leur revanche sur les Gallois hier soir, dans une ambiance de cathédrale. Une rencontre qui s'est terminée sur le même score de 3 buts à 1 (but de Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard et Romelu Lukaku), en leur faveur cette fois. Une victoire importante en ouverture de la campagne qualificative pour la coupe du monde 2022 au Qatar qui les verra disputer deux autres rencontres (en République Tchèque samedi et face à la Biélorussie mardi). Termineront ils cette série de 3 matches avec un bulletin parfait et 9 points sur 9, c'est notre coup de sonde du jour.

Une campagne qualificative qui débute logiquement à huis clos alors que l'Euro qui s'ouvrira dans moins de trois mois pourrait se disputer avec du public. La Russie, qui a accueillera notamment deux matches de l'équipe nationale, a ainsi annoncé que son stade de Saint-Pétersbourg serait à moitié rempli (30.000 spectateurs) pour l'occasion. De quoi apporter un peu de baume au cœur des supporters en manque d'ambiance.

Focus également aujourd'hui sur le lancement du parcours de la flamme olympique qui, à 121 jours du début des jeux de Tokyo, a entamé un périple de 10.000 kilomètres à travers le pays qui se terminera le 23 juillet au centre de la capitale japonaise.

Un peu de légèreté aussi avec le sens de l'autodérision de Diego Schwartzman, l'un des plus petits joueurs du circuit (1m70) et qui a posé aux côtés de Reilly Opelka, l'un des plus grands (2m11), 41 centimètres de différence entre les deux joueurs et une photo quelque peu surréaliste. Et puis dans l'Insta présent du jour, on vous met au défi de réaliser un petit exercice à priori très facile mais pourtant quasiment impossible.