100% Sport - La remontada de Goffin, le Clasico sur les réseaux - 01/03/2021 La victoire convaincante de David Goffin à Montpellier lui permet de retrouver la 14e place du nouveau classement ATP publié ce lundi. Cela achève de rendre le moral au numéro 1 belge qui pourrait même encore monter d’un cran prochainement. On se demandait ce qu’un clasico à enjeu sans supporters pouvait donner. L’affrontement entre le Standard et Anderlecht a eu aussi lieu via les réseaux sociaux, à coups de provocation. Certains ultras du Standard se sont signalés en bloquant le départ des bus des deux équipes. Le coup de sonde pose la question du top 4 pour le Standard, tandis que dans une interview exclusive, Roberto Martinez confirme son intérêt pour le retour de Marouane Fellaini chez les diables. En 59 secondes, on vous emmène sur les parquets de la NBA en passant par St-Trond, Milan ou le lac Baikal, et puis il y a aussi ces 200 heures passées à esquisser Lebron James…