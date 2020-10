100% Sport : La relève défensive des Diables, un coup de sang en karting et - © Tous droits réservés

100% Sport : La relève défensive des Diables, un coup de sang en karting et un Clasico inédit -... La relève est là. Zinho Vanheusden et Sebastiaan Bornauw sont prêts à donner un coup de jeune à la défense des Diables. A 21 ans, ils incarnent l’avenir d'une défense des Diables qui ne rajeunit pas. Butler a sonné le réveil du Heat en Final NBA, le premier Clasico féminin de l'histoire en Espagne et les dernières nouvelles de Roland Garros sont au menu de votre tour de l'actu 100% Sport. On vous propose aussi un hallucinant coup de sang en championnat du monde de karting. La question du jour, elle, concerne Anderlecht et le transfert de Jérémy Doku. "Le Sporting a-t-il raison de laisser partir sa pépite ?" Donnez votre avis ici.