100% Sport, "la question qui tue" : maintenir le Tour des Flandres, une bonne idée ?

L’Italien Alberto Bettiol aurait pu espérer conserver son titre un peu plus longtemps, comme Philippe Gilbert sur Paris-Roubaix… Mais l’Italien devra bel et bien se battre ce dimanche pour rester le "vainqueur sortant" du Tour des Flandres. Il trouvera même le champion du monde Julian Alaphilippe sur sa route, en plus de nombreux autres prétendants (Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel en tête).

Le Ronde est certes reporté à l’automne, la présence du public fortement déconseillée, voire carrément interdite dans les célèbres monts et secteurs pavés qui jalonnent la course, mais l’événement a été maintenu, contrairement à l’Enfer du Nord. Les organisateurs tiennent bon.

Mais cette décision est-elle la bonne, vu les mesures en vigueur dans notre pays ? Est-il raisonnablement cohérent de maintenir la course ou aurait-il mieux valu finalement la reporter ? C’est notre question du jour…