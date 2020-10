100% Sport, "la question qui tue" : le Giro, stop ou encore ?

Deux équipes en moins, des coureurs écartés après des tests positifs au Covid-19, une situation qui se dégrade au sein même de la "bulle course" : le Giro semble menacé. Alors qu'aucun coureur n'avait dû quitter le Tour de France en septembre, l'épidémie de nouveau coronavirus semble avoir repris du poil de la bête en octobre. Steven Kruijswijk, Michael Matthews et Simon Yates, touchés par le virus, ont d'ores et déjà quitté le Tour d'Italie. Les formations Jumbo-Visma et Mitchelton-Scott ont pris la décision de plier bagage dans leur entièreté après la première journée de repos et les résultats des tests effectués dans le peloton. Les staffs d'autres équipes sont également touchés, alors la question peut se poser aujourd'hui : ce Giro 2020 arrivera-t-il jusque Milan, ou bien sera-t-il stoppé avant l'arrivée finale ? C'est notre question qui tue.