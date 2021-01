100% Sport : La quarantaine se termine à l'Open d'Australie, Seguin premier skipper handisport à boucler le Vendée Globe

100% Sport votre rendez-vous quotidien avec le rédaction des sports de la RTBF vous emmène d'abord en Australie. A l'Australian Open, les joueurs voient enfin le bout du tunnel. 72 joueurs ont dû observer une quarantaine stricte de 14 jours. Ils commencent à pouvoir sortir de leur chambre, c'est notamment le cas du Belge Kimmer Coppejans, qui attend avec impatience "sa libération" qui aura lieu dans les heures qui viennent.

On reviendra aussi sur l'exploit historique de Damien Seguin sur le Vendée Globe. Il est devenu le premier skipper handisport à boucler ce Tour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Le marin français de 41 ans, né sans main gauche, a terminé 7e de l'épreuve remportée par Yannick Bestaven.

Le coup de sonde du jour reviendra sur la sortie médiatique d'Anthony Vanden Borre. Le joueur bruxellois était revenu en octobre 2019 à Anderlecht. En un peu plus d'un an, il n'aura joué que quelques matchs amicaux en début de saison. Il a affirmé qu'Anderlecht ne lui a jamais rien proposé, si ce n'est du bla-bla. Anderlecht aurait-il du donner sa chance à Anthony Vanden Borre? Oui ou non? On attend vos réponses et vos commentaires sur le site sport et les réseaux sociaux de la RTBF.