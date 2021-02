100% Sport: La folle journée de Bingoal - Wallonie Bruxelles à l'Etoile de Bessèges et Gignac rugit au mondial des clubs

La saison commence bien pour la formation Bingoal - Wallonie Bruxelles. Les coureurs de Christophe Brandt ont montré aujourd'hui leurs maillots fluo sur les routes de l'Etoile de Bessèges. Une 2ème étape animée par l'échappée de Ludovic Robeet. Le Tubizien de 26 ans a même réalisé un solo jusqu'à 10 km de l'arrivée. Une arrivée marquée par une chute spectaculaire dans les dernières hectomètres. La victoire s'est jouée au sprint en petit comité. Timothy Dupont s'est offert son 1er bouquet de la saison. C'est la première victoire d'un coureur belge en 2021.

Dans l'actu du jour, on fait aussi le point sur l'Open d'Australie et le Mondial des clubs qui a débuté ce jeudi. On se penche sur Ineos qui a choisi ses leaders pour les Grands Tours et les JO... d'hiver de 2022 qui auront lieu dans un an à Pékin.



Séquence découverte avec du ski alpinisme, qui devrait faire son entrée aux JO, et un coup de projecteur sur Maximilien Drion, le Belge qui monte dans la discipline.



On revient encore sur l'exploit de l'Olympic, seule équipe amateurs à accéder aux 1/8es de finale de la Coupe de Belgique. Comme quoi la magie de la Coupe existe encore. Temps pourri, terrain délicat, le brin de chance qu'il faut. Les planètes étaient alignées pour les Carolos. Les dogues ont mordu à la 78e minute - un joli coup de dent de Yassine Delbergue - Ils n'ont plus lâché. Et pourtant il n'avait plus joué un match officiel depuis 4 mois.



Notre question du jour concerne Eden Hazard. Le capitaine des Diables rouges enchaîne les blessures, la poisse ne le lâche pas. Alors sera-t-il à l’Euro ? On attend vos avis sur notre compte Twitter et notre site internet.