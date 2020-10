100% Sport: La Coupe du monde féminine 2027 en Belgique, Van Aert termine le Tour des Flandres avec une fricadelle

100% Sport: La Belgique candidate à la Coupe du monde féminine en 2027, Van Aert termine le Tour des Flandres avec une fricadelle - © Tous droits réservés

100% Sport - La Coupe du monde féminine 2027 en Belgique, Van Aert termine le Tour des Flandres... La Belgique rêve d'accueillir la Coupe du monde féminine en 2027. Une organisation, en trio, avec deux grosses pointures l'Allemagne et les Pays-Bas. La Coupe du monde version dame c'est tout simplement le plus grand événement sportif féminin au monde. Une annonce qui a fait réagir Eden Hazard sur Instagram. On reviendra également sur l'accolade entre Mathieu van der Poel et Wout Van Aert à l'arrivée du Tour des Flandres. Un image forte entre les deux meilleurs ennemis du peloton. On partagera aussi avec vous le menu post-course savouré par Van Aert… Une frite fricadelle double sauces… Sans oublier, "la question qui tue": Anderlecht est-il capable de terminer dans le top 4 ? Une question plus que jamais d'actualité après une nouvelle désillusion. Dimanche soir, pour la quatrième fois depuis le début du championnat les Mauves ont été rejoints au score dans les dernières minutes. Le Sporting bruxellois pointe désormais à la 9e place du classement.