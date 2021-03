100% Sport : La Coupe de l’America reste en Nouvelle-Zélande, Youri Tielemans confie sa tristesse pour Eden Hazard

Le plus vieux trophée sportif du monde reste en Nouvelle-Zélande. Les skippers du Team New Zealand ont remporté la 36e édition de la Coupe de l’America. Une victoire 7-3 face aux Italiens de Luna Rossa, qui auront quand même fait douter les Kiwis en début de finale. La Nouvelle-Zélande remporte son 4e sacre et conserve l’aiguière d’argent qui ne fait toujours pas ses 173 ans.

Dans l’actu du jour, deux titres sur tapis blanc en descente. Les épreuves des finales de la Coupe du monde de ski alpin ont été annulées en raison des abondantes chutes de neige à Lenzerheide en Suisse. Le Suisse Beat Feuz et l’Italienne Sofia Goggia remportent le Globe 2021 de la spécialité. Pendant ce temps-là Tiger Woods est sorti de l’hôpital, trois semaines après son grave accident de voiture à Los Angeles. Et puis, une victoire belge en cyclisme. Le Nivellois Ludovic Robeet (Bingoal-Wallonie Bruxelles) a remporté la Nokere Koerse en solitaire.

Tous les yeux sont désormais tournés vers Milan – Sanremo. Mais qui remportera le premier monument de la saison cycliste ? Van Aert, van der Poel, Alaphilippe ou quelqu’un d’autre ? Donnez-nous votre avis en votant ici !

Dans 100% Sport on reparle aussi de la blessure d’Eden Hazard avec un acteur de premier plan. Le Diable Rouge Youri Tielemans nous confie sa tristesse dans un entretien exclusif.

Notre coup de cœur du jour est décerné aux organisateurs du GP de l’E3 qui inaugureront dans 10 jours de nouvelles barrières censées augmenter la sécurité des coureurs lors des arrivées de courses cyclistes. Une nouvelle qui fera plaisir à Fabio Jakobsen, grièvement blessé lors d’une chute au Tour de Pologne l’an dernier. Le Néerlandais va mieux, il a même demandé sa compagne en mariage cette semaine.

Enfin, quand deux jeunes gars d’Evrehailles mélangent basket et football tout en technique, ça donne une séquence magique et un petit moment de gloire cher à Andy Warhol dans notre Insta Présent.