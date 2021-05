100% Sport : la Remcomania en Italie à défaut de finale en Europa League - © Tous droits réservés

100% Sport : L'Italie succombe à la Remcomania à défaut de finale en Europa League - 07/05/2021 24 heures avant le grand départ du Giro, c’est la Remcomania en Italie au menu de 100% Sport ! La passione in Italia ! Remco superstar au-delà de nos frontières ! Une surprise ? Le journaliste italien Ciro Scognamiglio de la Gazzetta dello Sport nous explique pourquoi au micro de Laurent Bruwier. Le foot, c’est l’autre passion en Italie ! Mais il n’y aura pas de club italien finale de l’Europa League. C’est comme ça mais il n’y a pas que ça dans le 59 secondes, l’actu parcourue au sprint par Kevin Paepen ! On vous parle aussi boxe, de la finale du tournoi e-sport de sélection de l’union belge et de Eden Hazard qui s’excuse. Alors, auriez-vous répondu comme lui à notre coup de sonde d’hier ?? La colère des supporters du Real envers Eden Hazard est-elle justifiée ? Eh bien il semble que la raison et donc le NON l’aient emporté ! Plutôt rassurant !