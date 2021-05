100% Sport: l'histoire d'amour se prolonge entre Neuville et Hyundai, Remco à l'entraînement au Giro et la polémique Hazard

Ce n’est pas vraiment une surprise. Après huit saisons passées à défendre les couleurs de Hyundai en Championnat du Monde des rallyes, Thierry Neuville poursuit l’aventure avec le constructeur sud-coréen. Le pilote belge vient de signer un nouveau contrat de plusieurs années avec la formation dirigée par Andrea Adamo. Un choix logique: Thierry défend les couleurs de l’équipe depuis son retour en WRC en 2014 avec un bilan honorable de 13 victoires et 2 titres constructeurs. Pourquoi aurait-il été voir ailleurs ?

Dans 100% Sport ce jeudi, on évoque aussi les premiers tours de roues de Remco Evenepoel dans les rues de Turin à l'avant-veille du départ du Giro. Un dernier entraînement avant de s'élancer sur son premier grand Tour, neuf mois après son effroyable accident au Tour de Lombardie.

Retour également sur la soirée de ligue des Champions et sur la polémique qui enfle suite aux images d'Eden Hazard qui tape le bout de gras avec ses anciens coéquipiers après l'élimination du Real Madrid, battu par Chelsea en demi-finales de la coupe aux grandes oreilles. Une tempête dans un verre d'eau ou un vrai débat? C'est notre coup de sonde du jour: la colère des supporters du Real à l'égard du belge est-elle justifiée ou disproportionnée?

Et puis, des images sympas aussi de Roger Federer, nouvel ambassadeur du tourisme suisse, de N'Golo Kante auteur d'une prestation XXL face au Real et qui cultive mieux que personne les valeurs de travail et d'humilité. Et puis, on parle détente également avec des images incroyables d'un ancien Harlem Globe Trotter capable de sauter haut, loin et... longtemps.