100% Sport - 100% Sport: l'équipe Wanty intègre le World Tour, Van Uytvanck au 2e tour à Roland... C'est ce qu'on appelle une belle journée pour le sport belge. Tout a commencé en fin de matinée avec la qualification pour Alison Van Uytvanck pour le 2e tour de Roland-Garros après sa victoire en trois sets face à la suédoise Rebecca Peterson. Et puis en fin d'après-midi, l'équipe Circus Wanty Gobert a confirmé qu'elle intégrait le cercle fermé des équipes du World Tour (la D1 du cyclisme mondial)à partir de 2021 et pour trois saisons. L'équipe wallonne a racheté la formation CCC qui était en difficultés financières. Conséquence, elle récupère la licence de l'équipe polonaise et elle sera au départ des trois grands tours (France, Giro, Vuelta), des Monuments du cyclisme et des classiques jusqu'en 2023. Une équipe qui va s’internationaliser tout en continuant à miser sur la formation des jeunes coureurs. Mais 100% Sport, c'est aussi les diables rouges qui joueront finalement à huis clos contre la Côte d'Ivoire la semaine prochaine. La question du jour, elle concerne la finale de NBA qui débute la nuit de mercredi à jeudi. On vous demande aujourd'hui si Lebron James est capable de remporter un 4e titre avec une 3e équipe (après ses sacres avec Miami et Cleveland)